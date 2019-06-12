 Mazda представит первый электромобиль в 2020 году

Об этом генеральный директор Mazda Акира Марумото сообщил изданию Automotive News Europe, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Укравтопром".

Акира Марумото заявил, что переход на электромобили должен помочь компании в ближайшие годы достичь строгих европейских стандартов по выбросам CO2.

Гендиректор компании подчеркнул, что электромобиль, который будет выпущен в следующем году, будет выполнен в специфичном для Mazda стиле, несмотря на совместную разработку конструктивных решений для электромобилей с Toyota.

Марумото также отметил, что к 2030 году компания намерена так или иначе электрифицировать все транспортные средства из своей линейки.

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