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 Mazda представит первый электромобиль в 2020 году

Компания Mazda выпустит свой первый электромобиль в следующем году, после чего планирует представить как минимум две гибридные модели в 2021 или 2022 году.

Об этом генеральный директор Mazda Акира Марумото сообщил изданию Automotive News Europe, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Укравтопром".

Акира Марумото заявил, что переход на электромобили должен помочь компании в ближайшие годы достичь строгих европейских стандартов по выбросам CO2.

Гендиректор компании подчеркнул, что электромобиль, который будет выпущен в следующем году, будет выполнен в специфичном для Mazda стиле, несмотря на совместную разработку конструктивных решений для электромобилей с Toyota.

Марумото также отметил, что к 2030 году компания намерена так или иначе электрифицировать все транспортные средства из своей линейки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132039
 
 
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