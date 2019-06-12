 АМПУ вложит 1 миллиард в развитие портов Азова в 2018-2020 годах

Об этом заявил руководитель ГП "АМПУ" Райвис Вецкаганс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

По словам главы АМПУ, порты "Мариуполь" и "Бердянск" активно диверсифицируют свои мощности по перевалке грузов. В 2019 году в Мариуполе должен начать работу зерновой терминал, а в прошлом году новые мощности по перевалке зерна были введены в эксплуатацию в Бердянском порту.

"Администрация морских портов Украины со своей стороны в течение 2018-2020 годах направит на реализацию проектов по развитию инфраструктуры в портах "Мариуполь" и "Бердянск" около 1 млрд грн. Речь идет в том числе о реконструкции причала №4 в рамках реализации проекта госстивидора "ММТП" по строительству нового зернового терминала. Кроме того, большая часть этих средств пойдет на восстановление паспортных глубин в обоих портах, что позволит полностью использовать их технические возможности по загрузке судов и повысить их конкурентоспособность", – заявил Вецкаганс.

По словам главы госпредприятия, повысить расходы на развитие портов могло бы снижение размера обязательных отчислений в бюджет с 90% до 50% для АМПУ и до 30% - для госстивидоров "ММТП" и "БМТП". Для этого необходимо, чтобы Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства инфраструктуры.

Также положительное влияние на эффективность работы портов на Азове окажет 20% снижение стоимости доставки грузов по железной дороге, анонсированное в конце мая текущего года.

"Я надеюсь, что в ближайшее время механизм предоставления скидки будет разработан и утвержден на уровне Минифраструктуры и "Укрзализныци". Это существенно расширит возможности портов "Мариуполь" и "Бердянск", сделает морскую логистику более доступной и удобной как для существующих, так и для новых грузоотправителей и трейдеров", – подчеркнул Вецкаганс.

Еще одним важным шагом для развития транспортной инфраструктуры региона в целом глава АМПУ назвал продолжение сотрудничества с ЕС по разработке ТЭО автодороги Мариуполь-Бердянск-Николаев, а также развития и электрификации железнодорожной ветки на участке Запорожье-Мариуполь.

Как сообщалось, ранее Министерство инфраструктуры совместно с АО "Укрзализныця" и представителями морских портов "Мариуполь", "Бердянск" и "Херсон" разработали алгоритм предоставления дополнительной скидки на формирование тарифов на отдельные виды грузов, следующих в указанные порты, в зависимости от их объема и себестоимости тарифа. Источник:

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