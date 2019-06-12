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 Россия наращивает добычу нефти после падания до трехлетнего минимума, – Reuters

РФ увеличила добычу нефти и газового конденсата с 1 по 10 июня до 11,04 млн баррелей в сутки с 10,87 млн баррелей в сутки 1-3 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых со статистическими данными, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России за первые три дня июня рухнула до 10,87 млн баррелей в сутки, по сравнению со средним показателем по итогам мая в 11,11 млн баррелей в сутки, достигнув минимума с лета 2016 года.

Как указывало агентство, поставки российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" после загрязнения постепенно возобновляются, однако дефицит экспортных пропускных мощностей "Транснефти" сохраняется, вынуждая производителей сокращать добычу сырья.

Месяц назад Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

С тех пор возобновить экспорт сорта по северной ветке "Дружбы" полностью не удалось до сих пор  из-за технических сложностей с переработкой зараженного сырья, расхождений в оценках его стоимости, нанесенного ущерба и вопросов о механизмах компенсации убытков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132035
 
 
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