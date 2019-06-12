[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.29 29.65
 Социальная политика
  119  0
Все про:Кабмин (3170) Министерство социальной политики (307) админуслуги (5)

 Кабмин распределил 50 миллионов на создание центров админуслуг в регионах

Кабинет министров на заседании в среду, 12 июня, утвердил распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание центров предоставления административных услуг в формате "Прозрачный офис" на общую сумму 47,89 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Прозрачные офисы пользуются большой популярностью. Так, при нашей поддержке, открыты учреждения в Харькове и во Львове, в Киеве и Одессе, в Каменском и в целом ряде объединенных территориальных общин. Указанным решением предлагается выделить средства на создание прозрачной офисов еще в десяти территориальных общинах", – пояснил во время рассмотрения проекта распоряжения глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Принятие распоряжения Кабинета Министров Украины предоставляет возможность начать создание центров в формате "Прозрачный офис" в городах областного значения и объединенных территориальных общинах разных регионов Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132031
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политикаКабмин распределил 50 миллионов на создание центров админуслуг в регионах
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Газ Зеленский Кабмин Климкин Крым Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх