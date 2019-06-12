 Импорт автогаза упал на 20% после вступления в силу новых ограничений РФ

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, по оперативным данным, за 10 дней июня в Украину поступило 33,5 тыс. тонн сжиженного газа против 43,6 тыс. тонн за первые 10 дней мая.

При этом импорт сжиженного газа из России после вступления в силу санкций упал на треть. В том числе поставки Proton Energy снизились на 27% – с 13,3 до 9,7 тыс. тонн, "Лукойла" на 54% – с 4,5 до 2,07 тыс. тонн. Также 0,2 тыс. тонн ресурса в первой декаде июня поступило от "Газэнергосеть Брянск".

Поставки топлива из Казахстана упали на 64%. Практически весь объем был отгружен компанией "Тенгизшевройл".

Как отмечает "А-95", выпавшие объемы частично замещены за счет увеличения импорта из Беларуси на 50%. В частности, железнодорожный импорт увеличился на 73% – с 2,9 до 5 тыс. тонн, автомобильные поставки – на 40%, с 4,9 до 6,8 тыс. тонн. В том числе 1,9 тыс. тонн было отгружено в Украину с терминалов "Трансэкспедиции", 1,6 тыс. тонн – с терминала "ГазЭнерджиХим".

Кроме того, за первые 10 дней июня трейдеры оформили 1,8 тыс. тонн морского импорта против 0,7 тыс. тонн за такое же количество дней мая.

По оценкам директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Сергея Федоренко, по итогам июня импорт сократится на 30 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем.

"Судя по текущей динамике, уровень импорта составит около 100 тыс. тонн в июне в сравнении с 130 тыс. тонн в мае. Нехватка для комфортного наполнения рынка, когда цены стабильны, как раз и составит 20–30 тыс. тонн", – отметил топ-менеджер.

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Как сообщалось, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля.

При этом, Министерство экономического развития РФ выдало разрешения на поставки российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, снизив их на 30-50%.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

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