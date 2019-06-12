[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.29 29.65
 Финансы, Корпоративные отношения
  1104  0
Все про:НБУ (3764) рефинансирование (135) суд (1839) Приватбанк (887)

 "Приватбанк" выиграл у компании Коломойского в Верховном Суде дело по рефинансированию

Государственный "Приватбанк" одержал победу в Большой Палате Верховного Суда в деле по иску ЧАО "Эрлан" к Национальному банку Украины и "Приватбанку" об обязательствах "Приватбанка" погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

"ЧАО "Эрлан", которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного "Приватбанка" и в судебном порядке обязать "Приватбанк" погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств "Приватбанка" перед НБУ по кредиту", – сказано в сообщении.

Однако Большая Палата Верховного Суда подтвердила позицию "Приватбанка" и отказала в удовлетворении иска.

Как отмечают в пресс-службе банка, при этом Верховный Суд сделал "несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений".

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева сейчас рассматривает дело о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личной поруки Игоря Коломойского по этим договорам. 

При этом 20 апреля Печерский районный суд Киева по иску олигарха принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученными до вхождения государства в капитал.

По данным НБУ, в 2015 году олигарх взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая по состоянию на апрель 2019 года составляла 9,2 млрд грн.

В одном из последних интервью на должности главы НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что погашение долгов "Приватбанка" перед НБУ может привести к потере поручительства Игоря Коломойского по этому долгу.

"Еще раз повторюсь. Банк нам хочет погасить это рефинансирование, но тогда они избавят Коломойского от всех гарантий, и мы потеряем эти залоги. Поэтому мы не хотим, чтобы "Приватбанк" нам гасил. То, что можно было погасить, а всего сумма была 19 млрд грн, уже погашено. Но для случаев, где залоги третьих лиц и персональные гарантии, в меморандуме с МВФ прописано – не гасить", – говорила глава НБУ.

Ранее в НБУ заявляли, что экс-владельцы "Приватбанка" предоставили в залог по кредитам рефинансирования, в частности, "Буковель", "Бориваж", самолеты и другие активы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132006
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы"Приватбанк" выиграл у компании Коломойского в Верховном Суде дело по рефинансированию
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Газ Гройсман Зеленский Кабмин Крым Нацполиция Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх