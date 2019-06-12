 МАУ начнет продавать на борту товары из магазинов Duty Free Americas

Об этом сообщили вице-президенты компаний Сергей Фоменко (МАУ) и Доф Алек (Duty Free Americas) на пресс-конференции в международном аэропорту "Борисполь", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, МАУ и Duty Free Americas запускают услугу предварительного выбора товаров для получения их на борту (pre-order duty free).

Как отметил Фоменко, услуга pre-order duty free предоставит пассажирам возможность заказывать товары duty free не в аэропорту, а онлайн вместе с приглашением на регистрацию рейса.

Всего в каталоге будет 5 тыс. товаров. Каталог будет доступен для пассажиров на сайте авиакомпании в июле 2019 года.

"Совместно с нашим партнером мы сможем конкурировать с еще большим количеством хабов, с аэропортами, которые пытаются также быть аэропортами пересадки, потому что цены в каталоге будут более конкурентными. Это даст нам дополнительную возможность привлечь больше пассажиров, которые будут путешествовать через аэропорт "Борисполь". А это будет способствовать тому, что сеть наших маршрутов будет расширяться", - отметил Фоменко.

Duty Free Americas - сеть магазинов беспошлинной торговли в США, Мексике и Латинской Америке. Основана в 1983 году и базируется в Голливуде (штат Флорида, США). Ранее компания была известна как World Duty Free Americas, сменила название на Duty Free Americas в октябре 2001 года.

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