 Администрация президента предложила продлить конкурс на крупнейшее месторождение на шельфе

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

Герус отметил, что ранее ряд СМИ указывали на непрозрачность проведения конкурса и слишком сжатые сроки подачи заявок для участия в нем.

"Администрация президента 3 июня (еще до этих журналистских расследований) направила письмо правительству с просьбой переобъявить этот конкурс. Позиция основана на обращениях крупных мировых нефтегазовых компаний, которые утверждали, что 60 дней – это слишком короткий срок, чтобы проанализировать и принять решение по таким крупных и сложных месторождениях газа. Согласно мировой практике, на подаче заявок в таких случаях, как правило, дается 4-9 месяцев", – сообщил Герус.

Представитель президента напомнил, что раскрытие заявок должно состояться сегодня в 17:30.

"Но мы надеемся, что правительство переобъявит конкурс со сроками, которые позволят подать свои заявки крупным мировым нефтегазовым компаниям", – добавил Герус.

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Как сообщалось, Кабинет министров 6 марта объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

Согласно условиям конкурса, срок действия СРП – 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ.

Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору могут быть компенсированы его расходы – 70% от общего объема произведенной продукции. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема.

Напомним, инициатива о разработке участка "Дельфин" принадлежит компании Frontera Resources, занимающейся разведкой и добычей газа и нефти. Общая площадь участка составляет 9,772 тыс. кв. км.

Frontera Resources Corporation, основанная в 1996 году, занимается разведкой и добычей газа и нефти. Стратегия компании состоит в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну. Подтвержденные запасы природного газа, по данным самой компании, в Грузии составляют около 300 млрд куб. м. Однако, по данным СМИ, компания является убыточной, фактически не ведет промышленной добычи газа и не имеет опыта работ на шельфе.

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