 В Казахстане заблокировали доступ к соцсетям после выборов президента

Как сообщает Интерфакс, проблемы с доступом начались вечером во вторник и продолжились до утра среды, были недоступны ряд социальных сетей и мессенджеров, передает БизнесЦензор.

В частности, пользователи социальных сетей отмечали ограничение доступа к Facebook, мессенджеру Telеgram, WhatsApр, сервису для обмена фото Instagram и хостингу Youtube.

Жители Нур-Султана, Алма-Аты и ряда регионов также продолжают жаловаться на работу социальных сетей и мессенджеров.

В день президентских выборов в минувшее воскресенье отмечались перебои в работе сотовой связи, а также ограничение доступа в социальные сети. В частности, связь была не доступна в здании ЦИК Казахстана, где проходили брифинги для СМИ о ходе голосования, а также в старом центре Нур-Султана, на правом берегу.

Журналисты, работающие на избирательных участках в столице страны, также отмечали проблемы с доступом к Facebook и мессенджеру Telеgram. В Алма-Ате связь была недоступна в центре города.

При этом в МВД Казахстана заявили, что о блокировке связи правоохранительные органы "не в курсе".

Позже на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не знал о блокировках соцсетей, происходящих в последнее время в Казахстане, заверив, что даст правоохранительным органам соответствующее поручение.

Напомним, избранный 9 июня на досрочных выборах Токаев в среду официально вступил в должность президента Казахстана.

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Как сообщалось, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане также заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Тогда Генпрокуратура Казахстана опубликовала обращение, в котором призвала граждан не выходить на "несанкционированные митинги" и предупредила, что участники несанкционированных акций протеста будут привлечены к ответственности.

Сообщение опубликовано после заявлений запрещенного казахстанским судом движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) о планах проводить митинги 9 мая в ряде крупных городов страны, включая Алма-Ату и столицу.

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