 Строительство нежилых зданий в первом квартале достигло 1 миллиона квадратных метров, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующие данные Госстата за январь-март 2018 года отсутствуют.

Так, в первом квартале 2019 года в числе общего объема нового строительства 280,3 тыс. кв. м пришлось на торговые площади, 153,4 тыс. кв. м - на промышленные здания и склады, 115,5 тыс. кв. м - здания для публичных выступлений, учреждений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения, 268 тыс. кв. м - другие нежилые здания.

Кроме того, 77,6 тыс. кв. м пришлось на гостиницы, рестораны и подобные им здания, а также 70,6 тыс. кв. м - на офисы и 29,2 тыс. кв. м - на здания транспорта и средств связи.

Согласно данным Госстата, лидерами по объемам нового строительства нежилых зданий являются Винницкая область (235,4 тыс. кв. м) и Киев (176,5 тыс. кв. м).

Самые низкие показатели нового строительства зафиксированы в Луганской (1,7 тыс. кв. м), Донецкой (3,5 тыс. кв. м), Николаевской (5,4 тыс. кв. м) и Херсонской (7,8 тыс. кв. м) областях.

В Киевской области получено разрешение на строительство 37 тыс. кв. м торговой недвижимости, 17,3 тыс. кв. м - складской и промышленной, 12,3 тыс. кв. м - публичной и медицинской, а также 2,6 тыс. кв. м - офисной.

По данным статведомства, в 2018 году общая площадь нежилых зданий в Украине, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), составила 3,8 млн кв. м.

В числе общего объема нового строительства 649 тыс. кв. м пришлось на торговые площади, 974,6 тыс. кв. м - промышленные здания и склады, 429,8 тыс. кв. м - здания для публичных выступлений, учреждений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения, 1,1 млн кв. м - другие нежилые здания.

Кроме того, 355,8 тыс. кв. м пришлось на гостиницы, рестораны и подобные им здания, а также 224,4 тыс. кв. м - на офисы и 103,6 тыс. кв. м - на здания транспорта и средств связи.

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