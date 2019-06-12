 США готовы помочь Украине с возможным перекрытием транзита газа в 2020 году, – посольство

Об этом сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", – сказал Шютте.

Он отметил в положительном ключе ряд важных реформ в энергетическом секторе страны.

"Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил "Нафтогаз" сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе", – отметил Шютте.

При этом он подчеркнул, что США и другие доноры готовы поддерживать украинское правительство в соответствующих усилиях.

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Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что "Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах должен найти $1 млрд.

Коболев также сообщал, что "Нафтогаз" рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа (LNG) в США.

Напомним, в начале апреля в "Нафтогазе" отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

Дефицит ожидается от покупки газа для его закачки в ПХГ (27,6 млрд грн), продления ПСО (20,9 млрд грн), снижения тарифов "Укртрансгаза" и небалансов (12,5 млрд грн), погашения внешних кредитов (12,4 млрд грн), внутренних кредитов (4,1 млрд грн), оплаты дивидендов (12,3 мдрд грн), установки счетчиков (2,7 млрд грн), других факторов (1,2 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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