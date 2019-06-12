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 Кабмин упростил назначение органов сертификации транспорта

Кабинет министров Украины упростил порядок назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств (КТС), партий частей и оборудования, приняв разработанные Минэкономразвития изменения.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Согласно установленным в порядке условиям, ранее компания, которая заявила о намерении осуществлять сертификацию КТС, обязана была подтвердить свою компетентность и иметь собственные аккредитованные лаборатории для оценки всех видов продукции, на которую распространяется действие порядка утверждения конструкции.

Согласно принятым правительством изменений в порядок, отныне компании, претендующие на назначение органом по сертификации колесных транспортных средств, должны подтверждать свою компетентность и аккредитованные лаборатории только в отношении тех видов продукции, по которым они сами определяют и заявляют о своей компетентности, операционную способность и намерение получить назначения как органа сертификации КТЗ.

Ожидается, что соответствующее решение правительства будет способствовать минимизации регуляторного давления на бизнес, что занимается оценкой соответствия КТЗ, а также уменьшению лишних финансовых затрат, связанных с оснащением такими субъектами хозяйствования собственных испытательных лабораторий и их аккредитации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131973
 
 
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