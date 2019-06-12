 Аэропорт "Борисполь" отменил сниженный тариф на услуги нового паркинга

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Так, теперь на стоянке действуют стандартные тарифы – плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час.

При этом на первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение – 300 грн в сутки.

Таким образом, если пассажир хочет оставить свой автомобиль на длительное время, ему необходимо припарковать его на первых двух этажах. В случае, если машина будет оставлена на третьем или четвертом этажах паркинга, будет применяться только часовой тариф, который подразумевает плату 720 грн в сутки (24 часа по 30 грн в час).

Как сообщалось, в конце мая аэропорт "Борисполь" временно снизил цену на стоянку автомобилей около терминала D до 1 грн в час или до 24 грн в сутки. В аэропорту отмечали, что утвержденный тариф может быть введен в любое время.

Напомним, первая очередь многоуровневого паркинга открыта 23 мая 2019 года. Она возведена на средства аэропорта "Борисполь" и может разместить одновременно 1019 автомобилей. Также на территории предприятия действуют несколько стоянок для длительного размещения автомобилей, на который действует цена 80 грн/сутки, однако в связи с ростом пассажиропотока на них может не быть свободных мест.

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