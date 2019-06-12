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 Кабмин дополнительно направил 1 миллиард на медучреждения первички

Кабинет министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг первичной медицинской помощи. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 12 июня 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook, передает БизнесЦензор.

На середину июня заключено более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% от общего количества населения.

"Во время формирования бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те позитивные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла потребность в перераспределении средств", - сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта "Безоплатная диагностика".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131965
 
 
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