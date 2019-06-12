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 Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения по закупке лекарств

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

Об этом после заседания правительства сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уволили Стефанишину", – сказал вице-премьер.

Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

Как сообщалось, 7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с должности замминистра здравоохранения.

Стефанишина работала в Минздраве в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

До назначения на должность в Минздраве Ольга Стефанишина с 2011 года работала исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131960
 
 
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