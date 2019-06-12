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Все про:Минфин (1109) ОВГЗ (216) облигации (565) Маркарова (109)

 Иностранцы скупили больше половины самых долгосрочных гривневых облигаций, – Минфин

Нерезиденты приобрели больше половины размещенных накануне дебютных шестилетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 3,42 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Очередная победа! Шестилетний инструмент под 15,85%... Большинство (покупателей, – ред.) – нерезиденты", – написала глава Минфина.

Как сообщалось, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня Минфин привлек в государственный бюджет 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что на 1,8 млрд грн меньше, чем неделей ранее.

При этом больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет, которые были размещены впервые.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131958
 
   
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