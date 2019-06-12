 "Укрзализныця" назначила 30 сезонных поездов к морю

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Так "Укрзализныця" назначила поезда в Одессу из Львова и Черновцов. "На сегодняшний день в продаже есть места во всех направлениях", - сообщает "Укрзализныця".

Компания отмечает, что билеты можно приобрести на следующие летние поезда: