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 Кабмин выделил 550 миллионов на покупку квартир для участников АТО

Кабинет министров на заседании в среду, 12 июня, принял решение о перераспределении средств для приобретения около 500 квартир для участников АТО и ООС, переселенцев и майдановцев, а также для семей погибших воинов.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. Сейчас деньги выдают непосредственно людям", – напомнил премьер.

Принятое Кабмином решение предусматривает выделение 25 млн грн на покупку 24 квартир для переселенцев-участников АТО, 200 млн грн – на покупку 165 квартир для участников боевых действий на территории других государств, 305 млн грн – на покупку 279 квартир для погибших в АТО и лиц, которые стали инвалидами вследствие боевых действий, 24 млн грн – для покупки жилья участникам Революции достоинства, получивших инвалидность, передает Интерфакс-Украина.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131951
 
 
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