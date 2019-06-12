 Глава "Укравтодора" заявил о нехватке средств на латание ям на дорогах местного значения

Об этом исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак сообщил в ходе заседания Кабинета министров в среду, 12 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн. В соответствии с нашей информацией, общая поврежденность дорог из-за выбоин – более 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог. По состоянию на сегодня ликвидирована ямочность примерно на 3 млн кв. м. Это около половины всего объема", – сказал Новак.

Глава "Укравтодора" также сообщил, что правительство может дополнительно выделить еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог, и эти средства будут направлены в первую очередь на ремонт трасс М-05 и части М-06.

"Ждем одобрения этого решения правительством", – отметил Новак.

При этом, по словам главы Госагентства, на сегодняшний день проезд по всем дорогам "М" и "Н" обеспечен.

"Остаются дороги территориального значения. И, откровенно говоря, на дороги территориального значения имеющихся средств будет недостаточно", – констатировал и.о. главы "Укравтодора".

Ранее Новак заявил о планах передать дороги областного и сельского значения на баланс объединенных территориальных общин, что позволит местным властям оперативно реагировать на дорожные проблемы и быстрее их ремонтировать за местный счет.

Как сообщалось, по данным "Укравтодора", дорожники в 2018 году ликвидировали около 4,69 млн квадратных метров ям и выбоин на около 18 тыс. километров автомобильных дорог государственного значения Украины.

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