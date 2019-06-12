 США прогнозируют рост экспорта рапса из Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно июньскому отчету ведомства, прогноз экспорта всех масличных снижен до 5,55 млн тонн (-10 тыс. тонн к майскому прогнозу), переработки масличных – до 16,7 млн тонн (также -10 тыс. тонн).

USDA также незначительно снизил прогнозы на 2019/20 сезон по экспорту украинского растительного масла (до 6,1 млн тонн; - 2 тыс. тонн к майскому прогнозу) и шрота (5,92 млн тонн, -8 тыс. тонн).

Ведомство в июне оставило без изменений прогнозы по экспорту подсолнечника на 2019/20 МГ: экспорт семян должен составить 150 тыс. тонн, шрота – 4,7 млн тонн, масла – 5,6 млн тонн.

Прогнозы по украинской сое USDA снизил: прогноз экспорта соевого шрота – до 1,9 млн тонн (-100 тыс. тонн из-за меньшей переработки), прогноз экспорта семян – до 1 млн тонн (80 тыс. тонн в связи с меньшим производством).

Прогноз USDA по переработке масличных в Украине на текущий сезон составляет 16,65 млн тонн, по экспорту масличных – 5,15 млн тонн, по экспорту шрота – 5,17 млн тонн, растительных масел – 6,21 млн тонн.