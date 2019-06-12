 Гройсман поручил Минэкономразвития подготовить план борьбы с "тендерным троллингом"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом Гройсман назвал мошеннической схемой блокирование публичных тендеров на ремонт дорог.

Он также отметил, что провел совещание на эту тему совместно с "Укравтодором", Мининфраструктуры и АМКУ.

"У нас происходит системный троллинг наших тендеров, что угрожает негативными последствиями для строительства дорог. Последний пример - дорога Николаев-Кропивницкий. Фактичеки сорван тендер из-за недобросовестного, как мы считаем, истца. У нас появилась компания, которая основной своей профессией считает не строительство дорог, а блокировку тендеров", - отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это не просто переобъявление тендеров. Мы фактически срываем строительный сезон, и люди ждут год", - добавил он.

Помимо этого Гройсман поручил ускорить запуск программы закупки отечественной техники для строительства дорог.

"Я просил бы, чтобы Министерство экономического развития совестно с другими органами власти быстро прошло все согласования, чтобы мы могли запустить такую программу поддержки", - сказал премьер-министр.