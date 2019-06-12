 Четверть потребителей в Хмельницкой области используют онлайн-сервисы для оплаты за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Более трех лет для клиентов АО "Хмельницкгаз" функционирует онлайн-сервис "Личный кабинет". За это время около 95 тыс. подолян уже убедились в мобильности и доступности "Личного кабинета", поэтому все газовые вопросы решают удаленно, не посещая газовой компании и не стоя в очередях", – сообщает компания.

Как отмечается в сообщении, только за 2018 год количество пользователей "Личного кабинета" выросло на треть, а с начала года преимущество сервиса использовали еще 3,5 тысячи клиентов.

В целом сейчас Региональной газовой компанией разработаны и внедрены для потребителей газа около десятка онлайн-сервисов, таких как: мобильные приложения для пользователей всех разновидностей гаджетов, СМС-информирование, электронная почта, Контакт-центр, вайбер-боты и др. Однако, самым востребованным и наиболее информативным остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua.

"Благодаря "Личному кабинету" у нас не возникает недоразумений с нашими потребителями", – отмечает руководитель управления клиентского сервиса АО "Хмельницкгаз" Юлия Стрелец.

"Ведь потребитель полностью контролирует свой личный счет, кроме того, данный сервис удобный, безопасный и прозрачный. Поэтому пользователи "Личного кабинета" получают высокий уровень защиты персональных данных, кроме того, имеют возможность отслеживать историю оплат, вносить показания счетчика и учитывать использование голубого топлива", – сказала он.

Как известно, с 1 мая 2019 года, по решению правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза Украины", ежемесячно меняется цена на природный газ для нужд потребителей и она разная во всех областях Украины. Поэтому пользователи "Личного кабинета" получают всю необходимую информацию по стоимости газа и нововведениях на рынке голубого топлива.

"Также данный онлайн-сервис работает для льготников и получателей государственной субсидии, которые получают вовремя всю необходимую информацию о начислениях и назначениях. Поэтому потребителям газа не нужно ждать бумажного счета за газ", – сообщает компания.

Для того, чтобы пройти регистрацию на сайте 104.ua в разделе "Регистрация" нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ. Вместе с этим появляется возможность самостоятельно вносить показания счетчика, оплачивать с минимальной комиссией, видеть историю всех расчетов и получать ответы на свои вопросы.