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 Нацбанк отозвал лицензию одного платежного сервиса

Национальный банк Украины принял решение об отзыве у ООО "Центр Интернет платежей" лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующее решение принято ввиду прекращения предоставления услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и невозобновления такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом Национальным банком Украины", - сообщает НБУ.

ООО "Центр Интернет платежей" было участником внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UА.

После отмены 25 мая 2018 года регистрации WebMoney.UА ООО "Центр Интернет платежей" не предоставляло услуги по переводу средств в национальной валюте и ни стало участником ни одной платежной системы в Украине, сообщает НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131908
 
 
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