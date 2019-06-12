[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.29 29.65
 Финансы
  32  0
Все про:НБУ (3758) Смолий (92)

 Набанк создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

Национальный банк Украины считает своей первоочередной задачей усиление защиты потребителей финансовых услуг и в связи с задержкой принятия закона о защите финансовых услуг создал специальное подразделение для этого, сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – заявил он.

Смолий отметил, что в Нацбанке очень надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако парламент решил иначе.

"Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями", – подчеркнул глава центробанка.

По его словам, прежде всего, это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131897
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыНабанк создал подразделение для защиты потребителей финуслуг
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы дороги Зеленский Киев Крым Нацполиция НБУ Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх