 Ассоциация газового рынка отмечает угрозу неплатежей и убыточные тарифы

Об этом со ссылкой на пресс-службу АГРУ сообщает БизнесЦензор.

"В сегменте поставок газа по ПСО между участниками рынка не один год продолжают накапливаться взаимные долговые обязательства. Которые по разным подсчетам уже достигли 1 млрд. долларов США. К сожалению, эта долговая опухоль уже распространилась на коммерческий сегмент рынка газа, о чем свидетельствуют заявления Ассоциации газовых трейдеров Украины", - сообщает ассоциация.

Ассоциация заявляет, что главным виновником каскада долговых обязательств является НКРЭКУ.

"Регулятор годами ведет себя безответственно, пренебрегая своими прямыми обязанностями - утверждение экономически обоснованных тарифов для операторов ГРМ. Целенаправленная дискриминационная тарифная политика НКРЭКУ привела к тому, что только из-за заниженного тарифа операторы ГРМ за пять лет получили убытки на сумму 17 млрд. грн", - говорится в сообщении.

Все операторы ГРМ отстаивают свое право в суде на получение экономически обоснованного тарифа и компенсации от НКРЭКУ за нанесенные убытки. Поэтому, сумма таких выплат по итогам всех судебных разбирательств может превысить 17 млрд. грн.

Ассоциация газового рынка указывает, что убыточность тарифов на распределение операторов ГРМ привела к формированию задолженности перед АО "Укртрансгаз" и она продолжает расти.

"В условиях дискриминационной политики действующего НКРЭКУ угроза банкротства нависла не только над газораспределительными компаниями. Недавно, АО "Укртрансгаз" заявил о преддефолтном состояние компании. Это ставит под вопрос возможность привлечения международных партнеров для совместного управления украинской ГТС", - говорится в сообщении.

По данным Ассоциации, только за первые три месяца работы рынка в режиме суточной балансировки задолженность АО "Укртрансгаз" перед трейдерами составила 530 млн. грн.

"В свою очередь, АО "Укртрансгаз" не имеет возможности рассчитаться с участниками рынка. По мнению участников Ассоциации газовые трейдеры Украины, отсутствие ресурсов АО "Укртрансгаз" подрывает доверие к оператору ГТС и ставит под сомнение дальнейшее функционирование рынка в условиях ежесуточной балансировки по европейскому образцу", - говорится в сообщении.

Ассоциация отмечает, что убыточная модель расчетов, существует на рынке природного газа, является главным препятствием развития конкуренции.

"Она также лишает потребителя возможности выбора, а участники рынка не будут иметь ресурса для развития удобных и современных сервисов и продуктов", - говорится в сообщении.

Ассоциация газового рынка Украины призывает НКРЭКУ немедленно пересмотреть убыточные тарифы операторов ГРМ и компенсировать накопленные убытки, как того требует действующее законодательство и многочисленные решения судов.