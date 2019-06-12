 "Мироновский хлебопродукт" Косюка уменьшил чистую прибыль на 63%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению холдинга на сайте Лондонской фондовой биржи в среду, его выручка увеличилась на 42% - до $436 млн, экспортная выручка – на 65%, до $268 млн (61% от общей выручки).

Операционная прибыль МХП сократилась на 19% – до $50 млн, валовая осталась на уровне предыдущего периода - $81 млн, EBITDA сократилась на 7% - до $83 млн по сравнению с январем-мартом 2018 года.

Как сообщалось, МХП в январе-марте 2019 года продал 164,004 тыс. тонн куриного мяса, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Экспортные продажи МХП в первом квартале выросли на 47% - до 93,05 тыс. тонн.

"Мироновский хлебопродукт" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.