 "Артемсоль" заплатила 13 миллионов штрафа АМКУ

Об этом Терентьев сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"ГП "Артемсоль" уплатило в бюджет штраф за злоупотребление монопольным положением в размере 13,373,052 млн грн. Предприятие-монополист устанавливало дискриминационно различные условия приобретения продукции для различных субъектов, что ставило их в неравное положение", - сообщил Терентьев.

Как сообщал БизнесЦензор, в ноябре 2018 года АМКУ признал действия ГП "Артемсоль" нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции. За эти нарушения на предприятие был наложен штраф в совокупном размере 13,373 млн грн.