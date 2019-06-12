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 Регуляторная политика, Промышленность
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Все про:Антимонопольный комитет (662) Артемсоль (55)

 "Артемсоль" заплатила 13 миллионов штрафа АМКУ

Госпредприятие "Артемсоль" заплатило 13,373 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением, сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

Об этом Терентьев сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"ГП "Артемсоль" уплатило в бюджет штраф за злоупотребление монопольным положением в размере 13,373,052 млн грн. Предприятие-монополист устанавливало дискриминационно различные условия приобретения продукции для различных субъектов, что ставило их в неравное положение", - сообщил Терентьев.

Как сообщал БизнесЦензор, в ноябре 2018 года АМКУ признал действия ГП "Артемсоль" нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции. За эти нарушения на предприятие был наложен штраф в совокупном размере 13,373 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131883
 
 
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