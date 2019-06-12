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 Финансы, Коррупция
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 СБУ разоблачила вывод в офшор более 436 миллионов

СБУ разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 миллионов и дальнейшего их вывода в офшоры.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Для проведения сделки предприниматели заключили фиктивный международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования", - сообщает СБУ.

Во избежание валютного контроля и налоговых проверок подозреваемые использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. ,

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации.

"По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 миллионов гривен", - сообщает СБУ.

СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131876
 
 
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