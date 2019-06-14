 Итоги недели: НКРЭКУ вне закона, евробонды на миллиард и новый канал Медведчука

ФИНАНСЫ

Украина успешно разместила облигации на 1 миллиард евро под 6,75% годовых

Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.

Минфин впервые разместил шестилетние облигации внутреннего займа на 3,4 миллиарда

Министерство финансов впервые разместило облигации внутреннего государственного займа со сроком обращения 6 лет.

По данным Минфина, больше половины дебютного выпуска этих ценных бумаг на общую сумму 3,42 млрд грн приобрели нерезиденты, в целом потрфель облигаций внутреннего займа в их собствноости достиг нового рекордного уровня 48,65 млрд грн.

Нацбанк наращивает покупку валюты на межбанке

Национальный банк в период с 3 по 7 июня купил на межбанковском валютном рынке $102,7 млн, тогда как неделей он преимущественно продавал валюту. С 10 по 14 июня Нацбанк скупил на межбанке уже $135,1 млн, с начала года чистая покупка валюты на рынке превысила $1,32 млрд.

"Приватбанк" перечислил в бюджет первый транш дивидендов на 4,5 миллиарда

"Приватбанк" перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 4,5 млрд грн. Второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

Барышевский районный суд решил запретить работать Рожковой

Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете замглавы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

В свою очередь Нацбанк оспорил это решение, отметив, что его невозможно испольнить из-за юридических ньюансов и Екатерина Рожкова продолжает исполнять свои обязанности.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост цен в мае замедлился до 0,7%, – Госстат

По данным Госстата, инфляция в мае замедлилась до 0,7% после роста на 1% в апреле и на 0,9% – в марте, с начала года цены выросли на 4,2%. Рост цен второй месяц подряд превысил прогноз Нацбанка.

Цены в промышленности в мае возобновили рост

Цены в промышленности Украины в мае 2019 года возросли на 2,1% после снижения на 1,5% в апреле и на 1% – в марте, сообщил Госстат. В годовом измерении рост цен в промышленности ускорился до 8,5%, после 7,3% в апреле.

В Польше опасаются отъезда 25% украинских рабочих в Германию

По данным центробанка Польши, каждый четвертый трудовой мигрант из Украины может отправиться на заработки в Германию на протяжении четырех лет после открытия немецкого рынка труда с 2020 года.

ЭНЕРГЕТИКА

Конституционный Суд признал незаконным создание Нацкомиссии по тарифам

Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", отсрочив утрату силы этими положениями до 31 декабря 2019 года.

"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в июне на 7,3%

"Нафтогаз Украины" снизил цену газа для населения в июне на 7,3%, по сравнению с маем. Она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Перед этим Кабинет министров опубликовал решение об изменении механизма формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), обязав "Нафтогаз" при установлении цены продажи газа населению выбирать минимальное значение из четырех предложенных.

Трехсторонние газовые переговоры с Украиной отложены до сентября

Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, заявляли в НАК "Нафтогаз Украины", обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

Заявки на крупнейшее месторождение на шельфе Украины подали 4 компании

Заявки на участие в конкурсе по разработке участка "Дельфин" на шельфе Черного моря подали Caspian Drilling International Ltd (входит в азербайджанскую SOCAR), америкаснкая Frontera Resources, Trident Black Sea, одним из основателей которой стал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и ЧАО "Укрнефтебурение" Коломойского, Хомутынника и Фукса.

Зеленский предложил перенести запуск нового рынка электроэнергии на год

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который предусматривает перенос запуска новой модели оптового рынка электроэнергии на один год – на 1 июля 2020 года.

В свою очередь о рисках запуска нового рынка с 1 июля 2019 года предупредило "Укрэнерго", а "Укринтерэнерго" сообщило, что не сможет исполнять при этом функции поставщика последней надежды.

Тем временем Кабинет министров принял очередное решение для запуска нового рынка с 1 июля 2019 года, увеличив возложенные на НАЭК "Энергоатом" спецобязательства по продаже электроэнергии по сниженной цене до 90% всего производимого объема для сдерживания роста цен.

КОРПОРАЦИИ

Соратник Медведчука купил телеканал ZIK Дыминского

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" и близкий соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK. Вместе с "112 Украина" и NewsOne Козак теперь является формальным владельцем уже трех новостных каналов.

Наблюдательный совет сменил руководителя "Центрэнерго"

Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" прекратил полномочия и.о. гендиректора общества, директора Олега Коземко и назначил вместо него исполняющим эти обязанности директора Трипольской ТЭС Петра Кравца.

Коломойский выиграл суд у Ахметова на 1,3 миллиарда

Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск связанного с Игорем Коломойским ООО "Спирит Финанс" к ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" Рината Ахметова и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн, которые должны быть выплачены после принятия решения акционеров ЮГОКа направить на дивиденды 16,16 млрд грн в 2017 году.

Фонд гарантирования завершил ликвидацию крупнейшего банка Курченко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о завершении выплат гарантированного возмещения вкладчикам "Брокбизнесбанка". Как сообщалось, в марте Фонд гарантирования продал на аукционе пул оставшихся активов "Брокбизнесбанка" балансовой стоимостью 23,6 млрд грн за 15,68 млн грн, или с дисконтом более 99,9%.

"Приватбанк" выиграл у компании Коломойского в Верховном Суде дело по рефинансированию

Государственный "Приватбанк" одержал победу в Большой Палате Верховного Суда в деле по иску ЧАО "Эрлан" к Национальному банку Украины и "Приватбанку" об обязательствах "Приватбанка" погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ, поручительство по которой предоставлял Игорь Коломойский.

ВЛАСТЬ/РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

Антимонопольный комитет признал Group DF Фирташа монополистом на рынке удобрений

Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, уточнив, что итогом такого решения может стать не только штраф, а и обязательство разделить химические активы группы.

Зеленский назначил руководителем управления делами президента бывшего главу команды КВН

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика, а также его заместителя Евгения Сарнацкого, назначив и.о. главы ведомства Сергея Борзова. Он занимает должность замглавы ДУСи с июня 2014 года и в 2015-2017 годах уже возглавлял это ведомство. Раньше Борзов был главой команды КВН "Винницкие перцы" и работал в компании Александра Маслякова.

Зленский назначил нового главу пограничной службы

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Государственной пограничной службы полковника Сергея Дейнеко.

Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Совет США по географическим названиям сменил официальное название столицы Украины

Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе, на которую ссылаются международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA).

ТРАНСПОРТ

SkyUp продолжает полеты после приостановки лицензии районным судом

Барышевский районный суд принял решение приостановить действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp. В самой авиакомпании указали, что истец, по заявлению которого было принято решение суда, никогда не был ее клиентом, а Барышевский районный суд не имел права принимать решения в деле. Собственники SkyUp также заявляют о спланированной атаке на бизнес.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян 12 июня заявил, что авиакомпания SkyUp продолжит полеты, а для обеспечения этого уже найдено необходимое решение.

Крупнейший европейский автобусный лоукостер FlixBus начал работу в Украине

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, 11 июня объявила о своем выходе на украинский рынок. В 2019 году компанией запланировано осуществление автобусных перевозок в Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию. Маршруты будут осуществляться из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023 года

Стратегия предполагает реорганизацию "Укрзализныци", переход от региональной к функциональной структуре, создание оператора инфраструктуры, перевозчика пассажиров, перевозчика грузов и частного перевозчика пассажиров и грузов.

Киев вошел в ТОП-15 городов в мире по пробкам на дорогах

Киев оказался на 13 месте в рейтинге городов мира, где жители больше всего времени тратят в пробках. По данным Traffic Index, жители столицы Украины тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге.

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