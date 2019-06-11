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 Власть, Коррупция
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Все про:Верховный Суд (108) дороги (821) ремонт (704) тендер (1170) Антимонопольный комитет (661) штраф (356)

 Верховный Суд подтвердил штраф за сговор на тендере на ремонт дорог на 37 миллионов

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда оставил без удовлетворения жалобу ООО СК "Дорсервис" в деле об отмене решения Антимонопольного комитета о штрафе за тендерный сговор с ООО "СК Дорлидер".

Об этом свидетельствует постановление суда от 4 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Речь идет о судебном обжаловании решения АМКУ от декабря 2017 года, которым "Дорсервис" за нарушение конкурентного законодательства был оштрафован на 11,66 млн, а "Дорлидер" – на 18,08 млн грн.

Дело по иску последней из фирм рассматривается судами, тогда как "Дорсервис" уже проиграл во всех трех инстанциях.

Верховный суд резюмировал, что установленные Комитетом по совокупности обстоятельства свидетельствуют о согласованном поведении компаний в деле, что привело к искажению результатов трех тендеров в Одесской, Сумской и Черновицкой областях. Это, в частности, взаимосвязь предприятий, наличие устойчивых хозяйственных связей между ними, совместная подготовка тендерных предложений, синхронность действий во времени и тому подобное.

Как сообщалось, 28 декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал строительно-монтажных компании ООО "СК Дорлидер", ООО "СК Дорсервис", ООО "Пивденьдортех" на общую сумму 37,75 млн грн за антиконкурентные действия во время закупок услуг по ремонту автодорог.

С 2009 года указанные компании получили на публичных закупках более 4 млрд грн. После наложения штрафа АМКУ, в течение 2018 года БК "Дорлидер" получил несколько мелких заказов через процедуру отчетности на общую сумму 1,71 млн грн, а "БК Дорсервис" - на 4,47 млн грн.

Напомним, в январе прошлого года СБУ сообщала, что обнаружила группу фирм из Одессы, которые украли более 100 млн грн на строительстве дорог в разных регионах Украины. Речь шла именно о "БК Дорсервис", а также ООО СК "Дорлидер" Хачика Амирханяна и ООО "Дорлидер" Гарника Погосяна.

Ранее "СК "Дорлидер" принадлежала гражданину России Вагинаку Аветисяну. Она зарегистрирована по адресу Одесская обл., Коминтерновский р-н, шоссе Старокиевское, 21 км, д. 30а. Там же было прописано ООО "Дорлидер", которое сейчас называется "Пивденьдортех" и принадлежит Гарнику Погосяну. В свое время владельцем этой фирмы был гражданин России Завен Степанян, а Погосян ею руководил.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131840
 
 
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Та ні, ну й нехай. Але за неякісний ремонт доріг в Україні, потрібно ввести смертну кару. І, думаю, років 50, після ремонту, туди заглядати буде не потрібно. Головне, "братів" армянів", з України, як вітром здує,
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