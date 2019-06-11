[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.26 29.5
 Финансы
  1167  1
Все про:госдолг (352) Минфин (1108) ОВГЗ (214) облигации (565)

 Минфин впервые разместил шестилетние облигации внутреннего займа на 3,4 миллиарда

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня в государственный бюджет привлечено 6,6 млрд грн(по официальному курсу НБУ), что на 1,8 млрд грн меньше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет.

"Такие долговые инструменты были выпущены впервые. Ставка составила 15,85% годовых", – отмечается в сообщении.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", – подчеркивают в министерстве.

Согласно данным министерства об итогах аукциона, еще 464,56 млн грн принесла продажа облигаций со сроком обращения 84 дня под 17,95% годовых, 459,54 млн грн – ОВГЗ на 175 дней под 18,36%, 745, 93 млн грн – годичных облигаций под 18,45%.

Кроме того, были размещены двухлетние ОВГЗ на 1,39 млрд грн под 17,95%.

В то же время аукционы по размещению валютных ценных бумаг принесли всего $3,72 млн по бумагам со сроком обращения 295 дней и $668,59 тыс. по бумагам на 491 день под 7,25%.

Читайте также: Нацбанк не видит рисков для курса гривни от роста вложений нерезидентов в ОВГЗ

Как сообщалось, по данным Минфина, по результатам предыдущего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 июня в государственный бюджет привлечено 8,43 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что в 2,3 раза больше, чем неделей ранее.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131838
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сложно понять : в банках валютные депозиты от 1 до 3% годовых. Но 3 найти сложно. В основном 1-2. Редко больше (это уже рисковые). Гособлигации - 7.25% годовых. Бери от людей по 3.5 - 4, давай госказначейству под 7. Спокойный заработок, ничего делать не надо, рисковать с кредитами бизнесу тоже. Государство точно отдаст. А если не отдаст, оно же и будет платить по долгам банка через Фонд гарантирования при неплатёжеспособности банка. А если не заплатит, то вкладчикам завсегда можно сказать адрес Минфина, где зависли их деньги . . .
Безотбойный бизнес - почему на нём не сидят плотно ? Тем более, люди традиционно больше валюте доверяют, чем гривне.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансыМинфин впервые разместил шестилетние облигации внутреннего займа на 3,4 миллиарда
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Зеленский Крым КС Нацполиция Одесса пожар психбольница Россия
 
 
 
 
 
 вверх