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 Audi отзывает свои электрокроссоверы из-за риска возгорания батарей

Немецкий автопроизводитель Audi отзывает часть уже проданных электрических кроссоверов Audi e-tron из-за проблем с герметизацией аккумуляторной батареи, в которую может попадать влага, что в свою очередь способно вызвать короткое замыкание и пожар.

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

Программа отзыва коснется 540 электромобилей, уже доставленных покупателям, всего данная проблема затронет 1 644 экземпляров. Ни одного реального инцидента еще не произошло, однако инженеры компании обнаружили данную проблему в пяти электромобилях и решили не рисковать.

Проблема связана с некачественным уплотнением силового кабеля на участке между аккумуляторами и зарядным портом. Если по какой-либо причине на кабеле накапливается влага, то она может протечь внутрь аккумуляторного блока и вызвать замыкание. Для исправления проблемы владельцев Audi e-tron вызовут к дилерам.

Владельцам "проблемных" Audi e-tron все же разрешено пользоваться своими электромобилями. Однако в случае предупреждения на приборной панели рекомендуется припарковать электромобиль и не подвергать его заряду, а также вызвать эвакуатор.

По словам представителей Audi, новая партия электромобилей данной модели лишена данной проблемы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131835
 
 
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