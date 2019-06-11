 Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В совокупности все участники рейтинга заработали $4 млрд, почти четверть из которых пришлась на спонсорские контракты. Впервые за историю рейтинга первые три строчки списка занимают футболисты.

Топ-10:

Лионель Месси (футбол) - $127 млн,

Криштиану Роналду (футбол) - $109 млн,

Неймар (футбол) - $105 млн,

Канело Альварес (бокс) - $94 млн,

Роджер Федерер (теннис) - $93,4 млн,

Расселл Уилсон (американский футбол) - $89,5 млн,

Аарон Роджерс (американский футбол) - $89,3 млн,

Леброн Джеймс (баскетбол) - $89 млн,

Стефен Карри (баскетбол) - $79,8 млн,

Новак Джокович (теннис) - $50,6 млн.

Единственной женщиной, вошедшей в рейтинг, стала теннисистка Серена Уильямс с $29,2 млн, из которых $25 млн она заработала вне корта. Как отмечает Forbes, одной из главных тенденций списка этого года стало широкое представительство в нем звезд бейсбола: Нолан Аренадо, Брайс Харпер, Мэнни Мачало и Майк Траут.

В прошлогоднем рейтинге издания самым высокооплачиваемым спортсменом стал боксер Флойд Мэйвезер, заработавший $282 млн. В этом году боксера не оказалось среди самых высокооплачиваемых мировых звезд спорта.

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