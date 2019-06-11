 Инфляция в мае вновь превысила прогноз Нацбанка

Об этом говорится в комментарии НБУ, передает БизнесЦензор.

"Это обусловлено, прежде всего, более стремительным, если сравнить с ожидаемым, повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения. Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России", – отмечают в Нацбанке.

В то же время базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении, что, как и в предыдущие месяцы, несколько ниже прогноза.

В частности, в НБУ отмечают замедление роста цен на непродовольственные товары (до 2,2% г/г) в результате сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке. В частности, низкими темпами росли цены на одежду и обувь, мебель, фармацевтическую продукцию, транспортные средства, товары для личного ухода.

"Фактические показатели инфляции, в частности базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения", – отмечают в Нацбанке.

Обновленную оценку влияния этих и других факторов на показатели инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей НБУ обнародует 18 июля.

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Как сообщалось, по данным Госстата, инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7% после роста на 1% в апреле и на 0,9% – в марте, с начала года цены выросли на 4,2%. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

При этом базовая инфляция в годовом измерении сохранилась на уровне апреля – 7,4%, по сравнению с 7,6% в марте.

Напомним, в апреле потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 8,8% с 8,6% в марте, что также превысило прогноз Национального банка Украины (НБУ).

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