 Uber продолжит экспансию в ближайшие годы, – глава компании

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

"Бизнес сам по себе может быть весьма прибыльным. Но в ближайшие два-три-четыре года речь пойдет о росте", - заявил Хосровшахи, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

"Компания имеет очень хорошую капитальную базу, чтобы продолжать инвестирование", - добавил Хосровшахи.

Uber, являющаяся крупнейшим в мире оператором такси, в настоящее время расширяет свою программу доставки продуктов питания, а также осваивает новые виды транспорта, включая электрические велосипеды, самокаты и вертолеты.

В ответ на вопрос, когда все автомобили Uber станут беспилотными, Хосровшахи сказал, что это займет "15 с лишним лет". Некоторые автономные сервисы могут появиться в течение ближайших пяти лет.

Uber завершила первый квартал с чистым убытком в размере $1,012 млрд и увеличила операционный убыток в 2,2 раза, до $1,034 млрд. При этом расходы компании подскочили на 35% и составили $4,133 млрд, в том числе из-за повышения затрат на продажи и маркетинг на 54%.

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