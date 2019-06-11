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 Спрос на электромобили с начала года вырос на 64%, – "Укравтопром"

В мае украинцы приобрели и поставили на учет 643 электромобиля, что в полтора раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Об этом сообщает отраслевая ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

В том числе в мае на учет поставлено 610 легковых электромобилей и 33 – коммерческих.

Все коммерческие авто в мае составили б/у транспортные средства, преимущественно модели Renault Kangoo Z.E. (31 единицы). Оставшиеся две машины – Nissan e-NV200.

В то же время, в регистрациях легковых электрокаров новые машины составили всего 86 штук, а большую часть (524 шт.) составили подержанные авто.

Самым популярным электрокаром у украинцев остается Nissan Leaf – в мае поставлено на учет 329 таких авто. На втором месте Tesla Model S (53 авто). В пятерку наиболее востребованных автомобилей с нулевым уровнем выбросов также вошли BMW i3 (46 шт.), Fiat 500е (24 шт.), Renault Zoe (23 шт.).

Всего с начала года в Украину было завезено и поставлено на учет 2381 легковых и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131817
 
 
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