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 Заложенные в бюджете средства на "теплые кредиты" использованы на 76%

Фактически за три месяца, с марта до начала июня 2019 года, украинские семьи уже успели привлечь почти 840 млн грн "теплых кредитов" из прогнозируемых 1,1 млрд грн в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Так, за первую неделю июня выдано еще около 50 млн грн "теплых кредитов", в частности:

  • более 28 млн грн – для ОСМД;
  • более 16 млн грн – на утепление частных домов;
  • 1,6 млн грн – на твердотопливные котлы.

Учитывая высокий спрос на "теплые кредиты", некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитования вследствие исчерпания финансирования.

В то же время еще есть возможность воспользоваться программой, а именно:

  • для ОСМД – в "Укргазбанке" и "Ощадбанке";
  • для физических лиц – в "Укрэксимбанке".

Кроме этого, можно получить двойную или даже тройную компенсацию по "теплым кредитам", воспользовавшись дополнительно местными программами поддержки.

Всего в этом году более 90 тыс. семей, а также более 880 ОСМД стали участниками правительственной программы "теплых кредитов".

Как сообщалось, в мае в госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов".

В частности, "Приватбанк" завершил прием заявок от ОСМД, а "Ощадбанк" и "Укргазбанк" – от частных домохозяйств.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131814
 
 
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Тут причина банальная, чиновники не нашли способа дерибана этих средств.
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БизнесЦензорНовостиСоциальная политикаЗаложенные в бюджете средства на "теплые кредиты" использованы на 76%
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