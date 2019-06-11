[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.26 29.5
 Коммунальные услуги
  588  1
Все про:КГГА (443) Киев (1973) мусор (66) мусоропереработка (55)

 Власти Киева анонсировали запуск нового проекта по раздельному сбору мусора

В июле городские власти Киева намерены запустить пилотные проекты с целью раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам чиновника, в целом в городе планируется установить до трех тысяч контейнеров для отдельного сбора отходов из пластика и стекла.

"Мы встретились с перевозчиками мусора, работающими в столице, и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями и уже в процессе пилотирования мы определим наиболее эффективную", – сказал Пантелеев.

Замглавы КГГА отметил, что развитие системы раздельного сбора является частью общей стратегии Киева по внедрению европейских методик обращения с отходами.

Пантелеев отметил, что морфологический анализ столичного мусора свидетельствует, что количество вторичного сырья составляет около 5-7% от общего количества.

"Именно поэтому очень важно на первом этапе развивать бытовую сортировку, направлять вторсырье на переработку. А также создать мусороперерабатывающий комплекс с оборудованием для эффективной переработки органической и других фракций", – сказал чиновник.

Отметим, что некоторые дома Киева уже сегодня оборудованы контейнерами для сбора вторсырья, также местные власти неоднократно объявляли о попытках наладить сортировку бытовых отходов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131806
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нічого в них не вийде, окрім казнокрадцтва. Не вміють вони.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услугиВласти Киева анонсировали запуск нового проекта по раздельному сбору мусора
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Зеленский Крым КС Нацполиция Одесса пожар психбольница Россия
 
 
 
 
 
 вверх