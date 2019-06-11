 Минрегион предложил закрыть 30% сельских школ

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В сельских школах очень низкий уровень образования. Иногда даже количество учителей превышает количество учащихся. Нужно следовать зарубежному опыту и такие школы закрывать. Другими словами, нужно оптимизировать около 30% сельских школ", – сказал Парцхаладзе.

При этом замминистра подчеркнул, что этот процесс потребует значительного времени.

"Это не за месяц или год, это программа на 10 лет. Резко сделать это невозможно. И делать это надо не силовым путем, а путем создания хороших школ, чтобы туда начали ездить, тогда старые школы сами себя изживут… Купить современный автобус и подвозить детей – в несколько раз дешевле и эффективнее, чем содержать старую школу", – констатировал чиновник.

Парцхаладзе добавил, что министерство продолжает реализацию проекта "Новое образовательное пространство" (НОП), основными принципами которого является энергоэффективность, безбарьерность и инклюзия, мотивирующее пространство и современное оборудование.

"У нас есть план модернизации школ в рамках НОП. В 2016 году мы начали с Путровской школы (с.Путровка, Васильковсого р-на Киевской области, – ред.), в 2017 году уже было 15 школ, 2018 году – 300, сейчас уже около 500. Мы хотим, чтобы до 2021 года все опорные школы были сделаны по принципам НОП", – сказал замминистра.

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