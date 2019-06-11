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 Ryanair создаст дочернюю авиакомпанию на Мальте

Авиакомпания Ryanair 11 июня объявила о создании авиакомпании Malta Air.

Об этом сообщается в пресс-релизе крупнейшего европейского лоукостера, передает БизнесЦензор.

В Ryanair ожидают, что покупка Malta Air позволит перевозчики расширить свое присутствие на Мальте и получить доступ к рынкам за пределами ЕС (Северная Африка) из Мальты.

После завершения сделки, которое ожидается в конце июня, Ryanair Holdings намерен включить в мальтийский регистр шесть базирующихся на острове самолетов, трудоустроить 200 жителей страны, а также увеличить свой парк на Мальте до 10 самолетов в течение трех лет.

При этом самолеты будут брендированы в ливреи Malta Air к лету 2020 года.

Как сообщалось, ранее ирландский лоукостер Ryanair начал продавать на своем сайте билеты на рейсы другой мальтийской авиакомпании Air Malta, основным владельцем которой является государство.

В январе 2019 года Ryanair выкупил 100% акций Laudamotion. Сделка предусматривает увеличение флота Laudamotion до лета 2020 года до 30 ВС за счет самолетов Airbus. С их помощью компания планирует нарастить пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года. В частности, с марта 2019 года по март 2020 года, согласно планам, ее пассажиропоток должен составить 6 млн человек, а до марта 2021 года - увеличиться до 7,5 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131798
 
 
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