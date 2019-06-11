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 Минрегион предложил объединить полицию, пожарных и скорую помощь в объединенных общинах

Минрегион разработал проект, предусматривающий создание в объединенных территориальных громадах сети Центров безопасности, которые объединят в одном здании пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию.

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Есть идея создания единого Центра безопасности в громадах, который объединит пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию. Уже разработан проект и хотим разработать сеть таких Центров безопасности. Они будут предоставлять всю необходимую помощь в течение 20 минут", – сказал Парцхаладзе.

По словам чиновника, сейчас ведется строительство 517 сельских амбулаторий, в дальнейшем планируется увеличение их количества.

"Уже построено около 100 объектов (амбулаторий, – ред.). Полагаю, до конца года все остальные будут построены. Зачем нужна новая инфраструктура? В действующих амбулаториях в 84% случаев нет даже туалетов и воды. Мы же сейчас строим светлые открытые амбулатории", – отметил Парцхаладзе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131796
 
 
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Првильно. 3 посади на місцях можна скоротити, а в києві додати... Рехварматори безголові...
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Вот за что люблю цензор - какой бы позитив не произошел, тут всегда найдутся те, кто напишет, что все это глубокая зрада. Казалось бы, что плохого - обьединить под одной крышей несколько служб (в идеале еще и телефон можно было бы общий по примеру 911). Но... ах, такие ж негодяи, для Киева должности хотят освободить. То, что в Киеве в медицине и полиции жуткий некомплект, потому что в столице просто нет смысла работать за такую позорную зарплату, которую может получать любой гопник, охраняя супермаркет - никого не волнует. Решили создать места? Значит, так и есть
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БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаМинрегион предложил объединить полицию, пожарных и скорую помощь в объединенных общинах
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