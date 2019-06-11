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 Госавиаслужба подписала меморандум о доступе украинских авиаизделий на рынок Турции

Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании относительно развития безопасности гражданской авиации, который выведет украинские авиационные изделия на турецкий рынок.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Соответствующий документ подписали глава Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба) Александр Бильчук и и.о. гендиректора Генерального директората гражданской авиации Турции Бахри Кесици в Стамбуле (Турция).

"Подписание меморандума открывает доступ авиационным изделиям Украины на турецкий рынок, сокращает время и финансовые нагрузки на украинского эксплуатанта при использовании авиационных изделий Турции", - говорится в сообщении службы.

Кроме того, как отмечается, меморандум устанавливает: процедуры сотрудничества между сторонами в сфере летной годности, включая одобрение типовой конструкции изделий авиационной техники и изменений к ней; обмен информацией по вопросам эксплуатации; одобрение авиационных тренажеров, авиационного персонала.

Помимо этого, одним из аспектов подписания меморандума является то, что в дальнейшем открываются перспективы для заключения двустороннего межправительственного соглашения по безопасности полетов между Украиной и Турцией.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131794
 
 
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