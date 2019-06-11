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 Отток капитала из России превысил $35 миллиардов с начала года

Отток капитала из РФ в январе-мае 2019 года, по предварительным данным, вырос в 1,9 раза – до $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные центробанка РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным", – отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле составил $34,7 млрд (рост также в 1,9 раза). Таким образом, в мае 2019 года отток капитала мог составить $0,5 млрд.

Министерство экономического развития России в апреле повысило оценку чистого оттока капитала в 2019 году до $38 млрд с $19,2 млрд. 

По итогам 2018 года ЦБ РФ оценил чистый отток капитала в $67,5 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $60 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $35 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131792
 
 
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