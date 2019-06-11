[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.26 29.5
 Финансы, Коммунальные услуги
  211  0
Все про:Пенсионный фонд (220) пенсия (351) субсидия (429) отопительный сезон (317)

 Пенсионный фонд выплатил за отопительный сезон 10 миллиардов субсидий

Пенсионный фонд Украины в период отопительного сезона выплатил 10,1 млрд грн жилищных субсидий.

Об этом сказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В марте Пенсионный фонд обеспечил выплату субсидий за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель, и сейчас мы обеспечиваем выплату субсидий за май. Понятно, что во время отопительного сезона гораздо больше получателей. В месяце, когда шел отопительный сезон, за этот период мы выплатили 10,1 млрд грн в качестве субсидий", - сказал Машкин.

В то же время в июне ПФ обеспечит выплату жилищных субсидий в наличной форме для 471 тыс. пенсионеров, которые являются получателями субсидий.

Читайте также: Четверть получателей субсидий наличными не оплатили коммуналку, – Минсоцполитики

Как сообщалось, постановлением Кабинета министров №62 от 6 февраля утверждено решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными средствами через "Ощадбанк" или вместе с выплатой пенсии.

Cубсидии наличными средствами, начиная с марта, начали получать все, кому назначена субсидия с 2018 года.

Параллельно продолжает действовать запущенная с января 2019 года монетизация, которая предусматривает расчеты за потребленные услуги субсидиантами через "Ощадбанк", и выплату неиспользованных субсидий получателям наличными уже после окончания отопительного сезона. В этой модели монетизации участвуют те, кто обратился впервые за субсидией уже в 2019 году.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131789
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыПенсионный фонд выплатил за отопительный сезон 10 миллиардов субсидий
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Зеленский Крым КС Нацполиция Одесса пожар Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх