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Все про:законопроект (655) Парцхаладзе (140) Минрегионразвития (360) Парцхаладзе Лев (96)

 Минрегион подготовит запрет на разработку планов территорий без учета генплана

Минрегион планирует на законодательном уровне запретить местным органам самоуправления разработку детальных планов территорий (ДПТ), не соответствующих генеральным планам, а в случае их отсутствия ввести процедуру утверждения ДПТ органом высшего уровня.

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По словам замминистра, из-за отсутствия актуальной градостроительной документации и контроля соответствия ДПТ генпланам, главные архитекторы часто выдают градостроительные условия и ограничения с нарушениями, "прикрываясь тем, что там якобы когда-то построят школу".

"Жилой комплекс строится, а школа – нет. Поэтому у нас есть ряд предложений. Во-первых, исключить законодательно возможность разработки ДПТ, которые не соответствуют генпланам. В случае его отсутствия ввести процедуру утверждения ДПТ органом высшего уровня. Если село или город что-то не утвердил, значит, облсовет принимает решение. Если город Киев не утвердил, значит, вопрос выносится и утверждается министерством или даже Кабмином. Это будет стимулировать органы местной власти быстрее принимать решения по генпланам", – рассказал Парцхаладзе.

Чиновник добавил, что министерство также намерено усилить контроль выдачи документов застройщикам с целью исключить возможность реализации проектов без надлежащей социальной инфраструктуры.

Как сообщалось, утверждение Киевским городским советом детальных планов территорий (ДПТ), которые противоречили генплану, неоднократно становилось причиной судебных споров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131787
 
 
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