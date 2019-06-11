 Минрегион подготовит запрет на разработку планов территорий без учета генплана

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По словам замминистра, из-за отсутствия актуальной градостроительной документации и контроля соответствия ДПТ генпланам, главные архитекторы часто выдают градостроительные условия и ограничения с нарушениями, "прикрываясь тем, что там якобы когда-то построят школу".

"Жилой комплекс строится, а школа – нет. Поэтому у нас есть ряд предложений. Во-первых, исключить законодательно возможность разработки ДПТ, которые не соответствуют генпланам. В случае его отсутствия ввести процедуру утверждения ДПТ органом высшего уровня. Если село или город что-то не утвердил, значит, облсовет принимает решение. Если город Киев не утвердил, значит, вопрос выносится и утверждается министерством или даже Кабмином. Это будет стимулировать органы местной власти быстрее принимать решения по генпланам", – рассказал Парцхаладзе.

Чиновник добавил, что министерство также намерено усилить контроль выдачи документов застройщикам с целью исключить возможность реализации проектов без надлежащей социальной инфраструктуры.

Как сообщалось, утверждение Киевским городским советом детальных планов территорий (ДПТ), которые противоречили генплану, неоднократно становилось причиной судебных споров.

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