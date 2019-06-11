 Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки бывшего главу налоговой милиции

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", – сообщил Рябошапка.

Соответствующий указ о назначении Бухарева №391/2019 от 11 июня также обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №390/2019 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Службы внешней разведки Андрея Алексеенко.

Как сообщалось, 13 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины, 13 марта он был назначен заместителем министра иностранных дел.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. С 1992 по 2007 год работал на разных должностях в СБУ. В 2007-2010 годах работал на должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции. В 2010-2-14 годах – пенсионер органов СБУ.

В марте-июле 2014 года работал в Службе безопасности Украины в должности Первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. После этого был избран народным депутатом Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №162. Член фракции "Батькивщина".

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