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 Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки бывшего главу налоговой милиции

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", – сообщил Рябошапка.

Соответствующий указ о назначении Бухарева №391/2019 от 11 июня также обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №390/2019 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Службы внешней разведки Андрея Алексеенко.

Как сообщалось, 13 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины, 13 марта он был назначен заместителем министра иностранных дел.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. С 1992 по 2007 год работал на разных должностях в СБУ. В 2007-2010 годах работал на должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции. В 2010-2-14 годах – пенсионер органов СБУ.

В марте-июле 2014 года работал в Службе безопасности Украины в должности Первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. После этого был избран народным депутатом Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №162. Член фракции "Батькивщина".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131780
 
 
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