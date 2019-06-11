 Экспорт сахара из Украины сократился на 13%

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

За май текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 41,3 тыс. тонн сахара, что почти на 30% больше, чем в апреле.

"Основным импортером украинского сахара в мае остается Азербайджан - почти треть всех поставок месяца (29%). Значительные объемы отправились в Турцию и Таджикистан - 17% и 16% соответственно", - пояснила заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутыло.

По оценкам аналитического отдела НАСУ "Укрцукор", в следующем сезоне количество работающих сахарных заводов сократится с 42 до 34, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

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