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 Аграрный рынок
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Все про:сахар (161) экспорт (1425)

 Экспорт сахара из Украины сократился на 13%

За сентябрь-май 2018/2019 маркетингового года экспортировано 378,2 тыс. тонн сахара, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

За май текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 41,3 тыс. тонн сахара, что почти на 30% больше, чем в апреле.

"Основным импортером украинского сахара в мае остается Азербайджан - почти треть всех поставок месяца (29%). Значительные объемы отправились в Турцию и Таджикистан - 17% и 16% соответственно", - пояснила заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутыло.

По оценкам аналитического отдела НАСУ "Укрцукор", в следующем сезоне количество работающих сахарных заводов сократится с 42 до 34, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131776
 
 
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Вот она, месть Проклятого Порошенко!
Это он специально Зеленскому гадит!
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокЭкспорт сахара из Украины сократился на 13%
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