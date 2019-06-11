[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.26 29.5
 Технологии, Промышленность
  337  0
Все про:добыча (927) металл (251)

 Канадская компания нашла финансирование для начала добычи металлов со дна океана

Швейцарская компания Allseas Group согласилась предоставить канадской DeepGreen значительную часть из необходимых ей средств в размере $150 млн для начала реализации проекта по добыче кобальта, никеля и других металлов со дна океана.

Как пишет Financial Times, занимающаяся прокладкой труб в море и выполнением других глубоководных операций Allseas также предоставит DeepGreen свои экспертные инженерные наработки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

DeepGreen планирует осуществлять добычу путем всасывания лежащих на дне пород, содержащих металлы.

По словам представителей DeepGreen, такая добыча металлов наносит меньший ущерб природе, чем добыча традиционным способом, поскольку для нее не требуется бурение, взрывы горных пород.

В то же время экологическая организация Greenpeace говорит о потенциальном вреде для малоизученных экосистем, обитающих на большой глубине, и призывает заключить международное соглашение об отказе от добычи ископаемых в океане.

Более 60% кобальта в мире производится в Демократической республике Конго, тогда как большая часть никеля добывается на территории России, Индонезии и в Новой Каледонии.

DeepGreen планирует добывать металлы на участке в Тихом океане, относящемся к водам республики Науру.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131775
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологииКанадская компания нашла финансирование для начала добычи металлов со дна океана
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Зеленский Киев Крым Нацполиция Одесса пожар психбольница Россия
 
 
 
 
 
 вверх