 "Укрзализныця" назначила два дополнительных скоростных поезда на праздники

В частности, в дополнительные рейсы в эти выходные из Киева во Львов и Днепр отправятся поезда "Интерсити", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Так, поезд "Интерсити+" №755/756 Киев - Львов из Киева будет курсировать 18, 28 июня и 1 июля с отправлением в 00:15 и прибытием во Львов в 5:47. Из Львова поезд будет курсировать 17, 27, 30 июня с отправлением в 23:00 и прибытием в Киев в 05:50.

Поезд "Интерсити+"/"Интерсити" №708/707 Киев - Днепр 14 июня из Киева отправится в 17:22 и прибудет в Днепра в 23:09. Обратно отправление запланировано на 15 июня в 00:41 и прибытие в Киев в 07:14.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" уже назначила четыре дополнительных поезда к праздникам. Для пассажиров также доступны билеты на летние поезда, курсирующие из крупных городов к самым популярным местам отдыха.

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