 Аграрии получили 131 миллион компенсации за покупку техники с начала года

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что информация о компенсации поступила в Минагрополитики от 10 уполномоченных банков - "Ощадбанка", "Приватбанка", "Укрэксимбанкак", "Укргазбанка", "Райффайзен банка Аваль", банка "Пивденный", "Банка инвестиций и сбережений", ПУМБ, "Индустриалбанка", "Кредобанка".

В общем сумма средств, подлежащих частичной компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства, составляет 174,6 млн грн.

За указанный период программой воспользовалось 1 513 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 773 фермерских хозяйства, которыми приобретено 2 583 единиц техники и оборудования.

На сегодня обновленный перечень отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования включает 11 374 наименований техники и оборудования от 163 заводов-производителей.

В 2019 году государственным бюджетом Украины по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы на сумму 881,79 млн грн.

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